Colo Colo logró un triunfo clave en la lucha por alcanzar puestos de Copa Sudamericana 2026. En lo que fue el mejor partido en la era de Fernando Ortiz, el Cacique vapuleó 4-1 a Unión La Calera ante un Monumental que sueña con entrar en puestos de copas internacionales.

Tras la goleada ante los ‘Cementeros’, el conjunto albo trepó hasta el 7° lugar de la tabla de posiciones con 44 puntos, instalándose -a dos fechas del final- en el último puesto de clasificación en el próximo certamen subcontinental.

Ahora, y por primera vez en toda la temporada, Colo Colo depende de sí mismo para sellar la clasificación a un torneo internacional y maquillar así un año centenario para el olvido. El próximo choque ante Cobresal en El Salvador será clave.

Los escenarios que enfrenta Colo Colo

Actualmente albos y mineros igualan en la tabla de posiciones con 44 puntos, por lo que si en Estadio El Cobre los dirigidos por el ‘Tano’ logran quedarse con los tres puntos, la clasificación a Copa Sudamericana estará prácticamente sellada.

Ahí Colo Colo sacaría una ventaja de tres puntos sobre los nortinos, por lo que en la última fecha cuando reciban a Audax Italiano en el Estadio Monumental les bastará un empate para abrochar el boleto copero.

Un empate en el norte el próximo viernes le pondría una extrema cuota de dramatismo a la definición por el último boleto, el cuál tendría que zanjarse en la Fecha 30 donde Cobresal cerrará el año visitando a Ñublense en Chillán y los albos recibiendo a los itálicos.

Ahora, si Colo Colo llegase a perder en el desierto dependerá de un milagro en la última jornada: que Cobresal caiga ante los Diablos Rojos y que el Cacique sí o sí derrota al Audax. Por diferencia de goles, los albos llegan con una mejor performance.

Tabla de posiciones: Colo Colo en el 7° lugar