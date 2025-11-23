Colo Colo y Unión La Calera cerraban la jornada dominical dentro del fútbol chileno en un importante duelo para los dirigidos por Fernando Ortiz, en el que los ‘Albos’ buscan poder decir presente en comeptencias internacionales para el 2026.

En el Estadio Monumental, Colo Colo logró una importante victoria ante los ‘Cementeros’ por 4-1, en el que el ‘Cacique’ suma tres puntos claves para poder meterse en la lucha a la Copa Sudamericana.

Con este resultado, los ‘Albos’ lograron llegar a los 44 puntos, ubicándose en el séptimo lugar de la tabla, consiguiendo el último cupo para la Sudamericana, mientras que Unión La Calera se mantuvo en el undécimo lugar con 29 unidades.

Ahora, Colo Colo se enfocará en lo que será sus últimas dos finales en la lucha por este objetivo, en el que ahora viajará al norte para enfrentar a Cobresal y luego cerrará en el Estadio Monumental ante Audax Italiano.

REVISA COMO QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Coquimbo 71 28 44:14 30 22 5 1 V V V V V 2 U. Católica 54 28 42:25 17 16 6 6 V D V V V 3 U. de Chile 51 28 54:29 25 16 3 9 V V V D D 4 O’Higgins 50 28 38:32 6 14 8 6 D V V D V 5 Audax Italiano 46 28 48:42 6 14 4 10 V D D D V 6 Palestino 45 28 37:29 8 13 6 9 D V V D D 7 Colo Colo 44 28 45:31 14 12 8 8 V V E D V 8 Cobresal 44 28 35:33 2 13 5 10 D D V V D 9 Huachipato 38 27 40:40 0 11 5 11 V V E D D 10 Ñublense 30 27 26:38 -12 7 9 11 D D D E D 11 U. La Calera 29 28 27:36 -9 8 5 15 D D V D V 12 La Serena 27 28 32:48 -16 7 6 15 D D V V E 13 Everton 26 28 27:42 -15 6 8 14 D V D E D 14 Limache 25 28 34:43 -9 6 7 15 V D D E V 15 U. Española 21 28 29:50 -21 6 3 19 D D E D V 16 Iquique 21 28 31:57 -26 5 6 17 V V D E D

