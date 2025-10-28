El lunes Colo Colo protagonizó un amargo empate 2-2 con Deportes Limache en el cierre de la vigesimoquinta fecha de la Liga de Primera 2025, donde los albos recibieron a los tomateros de forma excepcional en el Estadio Nacional.

El partido se disputó con cerca de 21 mil espectadores y ahí estuvo BOLAVIP para conversar con los hinchas del Cacique, quienes tienen clara la película respecto a los nombres que deben continuar y los que deben irse de cara a la temporada 2026.

Luego de un centenario para el olvido, el malestar entre el público colocolino es generalizado y hay algunos jugadores que son más apuntados que otros, como lo son Salomón Rodríguez, Esteban Pavez, Sebastián Vegas, Marcos Bolados, Erick Wiemberg, Mauricio Isla y Óscar Opazo.

Mientras que los favoritos del pueblo albo son: Lucas Cepeda, Emiliano Amor, Javier Correa y Claudio Aquino.

Quien genera división entre la parcialidad del Eterno Campeón es el ídolo Arturo Vidal, que actualmente es el gran estandarte del equipo que dirige Fernando Ortiz, pero no ha tenido un buen año.

Cabe recordar que solo cuatro jugadores de Colo Colo terminan contrato en diciembre: Emiliano Amor, Mauricio Isla, Alexander Oroz y Sebastián Vegas. Este último está a préstamo sin opción de compra desde el Monterrey.

