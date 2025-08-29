Esta tarde, cerca de 8.000 hinchas de Colo Colo llegaron al Estadio Monumental para realizar el tradicional “arengazo” con miras al Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile.

Además, los albos también afinan ya la puntería respecto de cuál será el once ante los azules, formación que cambió respecto de lo informado durante la semana.

En las últimas informaciones entregada por diversos portales, se decía que Leandro Hernández sería de la partida ante el cuadro de Gustavo Álvarez, gran novedad, considerando que el joven atacante no tuvo ninguna chance con Jorge Almirón.

A su vez, se preveía que Colo Colo saliera a la cancha con un 4-3-3 dejando en el mediocampo a Vidal, Pavez y Pizarro, pero esta jornada se informó que la dupla técnica del “Cacique” habría modificado el esquema y saldría con un 4-4-2, ingresando al mediocampo el volante Víctor Felipe Méndez.

¿Cómo formaría Colo Colo frente a Universidad de Chile?

Dicho esto, el “Cacique” saldría a la cancha con: Fernando de Paul en portería, Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez y Arturo Vidal en el mediocampo y Lucas Cepeda junto a Javier Correa en la delantera.

Hugo González y Luis Pérez tienen importantes novedades en la oncena de Colo Colo (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Fecha y hora del Superclásico

Vale recordar que el Superclásico 198 del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, se jugará el domingo 31 de agosto a contar de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.