Colo Colo asoma como el principal candidato para quedarse con el Campeonato Nacional de Primera División en la temporada 2025 del fútbol femenino. Las Albas tienen una campaña fantástica con 66 puntos, pero tendrán que definir el torneo en los playoffs.

En ese sentido, a las dirigidas por Tatiele Silveira les aparece competencia. Se trata de Deportes Iquique. Las Dragonas Celestes están en el sexto lugar con 38 puntos y apuntan a hacer una buena postemporada. De hecho, el entrenador Claudio Quintiliani apunta a arrebatarle el título al Cacique.

El estratega reconoce los méritos de las Albas, peroavisa que quiere una estrella este año y recuerda una hazaña que logró con Palestino. “Yo quiero lograrla ahora, ahora es la oportunidad. Es verdad que Colo Colo es un súper equipo, que es la base de la Selección Chilena, pero es menos que el Colo Colo del 2015 y yo con un equipo prácticamente amateur fui capaz de ganarle el Campeonato”, aseguró el diálogo con Camino Celeste.

Quintiliani tiene por objetivo lograr la estrella: “Este equipo es profesional, entrena todos los días, tiene buenas jugadoras y yo creo que voy ganar el Campeonato, me levanté para ganar el Campeonato y si lo gano sería una película”.

El Palestino de Claudio Quintiliani le ganó al Colo Colo de Endler y Banini

El DT en el Torneo de Clausura 2015 logró el título con Palestino venciendo por 2-1 a Colo Colo que contaba con figuras de después alcanzaron la categoría mundial como Christiane Endler y Estefania Banini.

De hecho, Claudio Quintiliani es uno de los DT de más trayectoria en el fútbol femenino chileno, dirigiendo desde fines de la década de los 90, cuando dirigió en las temporada 1998 y 1999 a Palestino.

También pudo dirigir a la Selección Chilena en el Campeonato Sudamericano el 2003 y logró un subcampeonato con Coquimbo Unido el 2009. Es decir, ha participado en diferentes épocas del fútbol femenino en Chile.