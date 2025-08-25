Colo Colo espera tener listo a su técnico esta semana. Gustavo Quinteros lidera la carrera para transformarse en el DT del Cacique con miras a lo que resta de temporada 2025 y todo el 2026. El cuadro Albo tendría nuevo estratega en una semana que enfrentará a Universidad de Chile en el estadio Monumental.

El Cacique recibirá a la U este domingo a las 15:00 en el estadio Monumental por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025. Aníbal Mosa dejó claro quién será el DT para ese compromiso.

“La intención es que podamos tener un director técnico el día miércoles, para que pudiera ojalá estar el fin de semana no dirigiendo obviamente, pero sí ya poder tenerlo cerrado”, expresó el presidente de Blanco y Negro.

Es decir, Mosa ratifica que Hugo González será el entrenador en el Superclásico ante Universidad de Chile en el Monumental, independiente de que el nuevo DT pueda sellar un acuerdo durante la semana.

Hugo González dirigirá a Colo Colo en el Superclásico. (Foto: Photosport)

Nuevo DT de Colo Colo debutará en la Supercopa

La idea en el cuadro Albo es tener al nuevo entrenador trabajando con el equipo. También con miras a un Superclásico, pero por la Supercopa que se jugaría el domingo 14 de septiembre a las 15:00 en Santa Laura.

Aquella definición por la Supercopa aparece como la única chance para que el club levante un trofeo esta temporada, en la cual marcha en el décimo puesto con 28 puntos, a 22 del puntero exclusivo Coquimbo Unido.