En Colo Colo se vienen decisiones imporrantes respecto a la conformación del plabtel para la próxima temporada, donde hay cuatro jugadores que terminan contrato al término de la Liga de Primera 2025.

Una de ellos es el defensa argentino Emiliano Amor, quien ya se había despedido del Cacique al cierre del 2024, pero luego volvió y terminó reintegrándose al plantel para el centenario.

El zaguero de 30 años firmó por una sola temporada y en Blanco y Negro están postergando su renovación, por lo que podría salir del cuadro popular de forma definitiva.

Pero el propio Amor se resiste a aquello y sus intenciones son quedarse en el cuadro popular. Ya lo había dicho hace algunos días atrás y este lunes lo reiteró en un breve diálogo con Radio Cooperativa.

“Me gustaría quedarme acá en Colo Colo, no veo mi futuro el año que viene en otro lado, así que ojalá se dé. Sinceramente me recibieron de la mejor manera, me dan cariño todos los días a mí y a mi familia”, contestó el defensor.

“Bueno, mis hijos nacieron en Argentina y a los meses se vinieron acá, así que, sí, te puedo decir que Colo Colo sería como mi casa también”, añadió al paso.

Emiliano Amor quiere seguir en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Los números de Emiliano Amor en Colo Colo

Cabe recordar que Emiliano Amor llegó por primera vez a Colo Colo para la temporada 2021, por lo que lleva cinco años en el plantel albo, donde ha conseguido seis títulos.

Sus actuaciones en el Eterno Campeón le abrieron las puertas de la Selección de Siria, donde el año pasado se nacionalizó para defender a aquel combinado asiático.

En la presente campaña el ex Vélez Sarsfield ha estado lejos de su mejor versión, con 22 partidos disputados, sin goles ni asistencias.