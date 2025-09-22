Colo Colo ya piensa en lo que será el duelo de esta semana ante Deportes Iquique, club que cuenta con dos exalbos entre sus filas como lo son el “Corralero” César Fuentes y Matías Moya.

Este último de hecho, partió en calidad de préstamo hacia el Tierra de Campeones, por lo que los caminos del “Cacique” y del exatacante de Ñublense podrían nuevamente volver a juntarse.

De hecho, según informa el sitio partidario DaleAlbo, el préstamo del jugador cuenta con una importante cláusula que, en el papel, no se ve difícil de cumplir. Y es que Moya, de jugar el 50% de los partidos junto a los “Dragones Celestes”, su contrato con los albos se extenderá de forma automática hasta fines de 2026.

¿Volverá Matías Moya a Colo Colo?

Aunque su contrato con Colo Colo pueda renovarse, esto no necesariamente implicaría que el jugador esté de regreso en Pedrero.

Cabe destacar que con Gustavo Quinteros, Matías Moya tuvo muy pocas chances, y aunque comenzó jugando a principios de 2024 con Jorge Almirón, poco a poco comenzó a quedar nuevamente relegado hasta no ser considerado siquiera en la banca.

Matías Moya podría volver a Colo Colo a fin de temporada ¿Lo considerará Fernando Ortiz? (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

Pero hoy en el “Cacique” canta otro gallo. Es Fernando Ortiz quien está al mando y, de lograr sacar a los albos del pozo en el que se encuentran, muy probablemente continúe durante la próxima temporada y sería él quien podría tener la última palabra en cuanto a la continuidad del argentino-chileno.

Lo que es seguro eso sí según el citado medio, es que “no hay ninguna opción de renovar la cesión en Deportes Iquique, por lo que es un hecho que Matías Moya saldrá del cuadro que dirige Fernando Díaz.

Los números de Matías Moya que lo tienen con un pie renovando con Colo Colo

Vale recordar que hasta la fecha, Moya ha disputado un total de 13 partidos por la Liga de Primera 2025, por lo que le bastaría disputar dos más para cumplir con aquella renovación automática de su contrato.

Ahora, si se consideran todos los partidos del año, el ariete ya habría cumplido con dicha cláusula ya que registra 21 compromisos disputados de un máximo de 39 posibles.