El histórico exfutbolista e ídolo de Colo Colo, Alejandro Hisis entregó su visión sobre la continuidad de Arturo Vidal en el Cacique. En conversación con Bolavip Chile, el ‘Chino’ aseguró que el mediocampista bicampeón de América merece otra oportunidad para demostrar su real nivel en el club de sus amores.

“Yo creo que puede tener otra oportunidad. Este fue un año malo para todos, indudablemente que Arturo está dentro de ellos, pero no fue solo un año malo de él. Lo que pasa es que se esperaba mucho de Vidal, pero lamentablemente ha sido un año muy desafortunado en todo sentido”, señaló Hisis.

Arturo Vidal renovó su contrato en Colo Colo (Photosport).

Bajo esa mirada, el exseleccionado nacional cree que la revancha de Vidal podría llegar el próximo año, en un escenario más favorable y con un plantel mejor conformado por el técnico Fernando Ortiz. “Pienso que podría tener otra oportunidad, a lo mejor con un mejor papel, con jugadores de mejor nivel en cuanto a los extranjeros que lleguen. Yo creo que sí, que es más valedero que le den la oportunidad”, agregó.

En esa misma línea, Hisis sostuvo que lo que espera la dirigencia alba va en sintonía con su propia percepción: “Ellos esperan lo que yo estoy esperando también: una revancha en otro año mejor y con mejores condiciones. Como te digo, que Ortiz pueda armar su plantel el próximo año con extranjeros diferentes, que igual son una lotería, porque nada te garantiza nada. Pero creo que a lo mejor puede funcionar mejor la cosa”, cerró.

Colo Colo volverá a las canchas el próximo viernes 26 de septiembre cuando se ponga al día en la Liga de Primera enfrentando a Deportes Iquique en el Estadio Monumental. El duelo se jugará desde las 19:00 horas.