Una de las noticias más esperadas por la hinchada de Colo Colo en la conmemoración de su centenario, era saber si se concretaría el plan de comenzar a remodelar el Estadio Monumental. Pese a que aquello se anunció con bombos y platillos en el mismo centenario del club, la ilusión se ha ido diluyendo debido al mal momento que atraviesa el ‘Cacique’ a nivel institucional.

Luego de meses de incertidumbre, esta tarde se definió cuál será la comisión que encabezará la remodelación de la nueva ‘Ruca’, noticia que devuelve la ilusión a la hinchada del Popular.

Tras la reunión del directorio de Blanco y Negro la tarde de este miércoles 29 de octubre, el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa reveló detalles a cerca de este megaproyecto que existe en Pedrero.

La comisión que encabezará la remodelación del Estadio Monumental

Según su informe, la comisión estará compuesta por el mismísimo presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en conjunto con el exmandamás de la concesionaria alba, Alfredo Stöhwing y también Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Este avance le devuelve las esperanzas al hincha albo que ya estaba desconfiando un tanto de lo viable del megaproyecto.

Vale destacar que se prevé que la inversión sea superior a los cien millones de dólares y no se descarta que el recinto pueda cambiar de nombre, tal como lo hizo Universidad Católica con el Claro Arena, aquello con el fin de obtener el mayor financiamiento posible.

La idea es que el nuevo Estadio Monumental sea un recinto de primer nivel y cumpla con todos los estándares FIFA y así mejorar la complicada experiencia estadio que han vivido los fanáticos del ‘Cacique’. Se estima que su capacidad llegaría a 60 mil espectadores y contaría además con un polideportivo en su interior.

