Colo Colo está activo en el mercado de fichajes. En dicho período, el cuadro de Macul no solo incorporará jugadores para la próxima temporada, sino que también deberá definir salidas.

Una de ellas, está prácticamente lista. ¿De quién se trata? Un cuestionado futbolista comienza a decirle adiós al Estadio Monumental: su entorno está fuera del país buscándole equipo. Ese es el caso de Alan Saldivia.

Según detalló Radio ADN, el agente del defensor de 23 años ya comenzó la misión de encontrarle un nuevo club. Si el plan sigue a la perfección, su partida del elenco albo está más que sentenciada.

“Pero, más allá de sus problemas físicos, todo indica que el zaguero uruguayo vive sus últimos días con la camiseta alba (…) Su representante ya se encuentra buscándole alternativas en el extranjero”, indicó la publicación.

En dicha línea, el medio citado agregó: “Con un precio a la baja por la falta de continuidad, en Blanco y Negro estarían dispuestos a aceptar ofertas menores e incluso barajan ocupar la fórmula del préstamo con opción de compra“.

La salida de Alan Saldivia desde Colo Colo es prácticamente un hecho. (Imagen: Photosport)

¿Se despide de Colo Colo? El 2025 de Alan Saldivia

Durante la vigente campaña, el zaguero charrúa ha disputado un total de 29 encuentros con la camiseta alba. En dichos compromisos, no anotó goles, pero sí entregó una asistencia.

Cabe destacar que tiene contrato vigente con Colo Colo hasta fines de 2026, por lo que cualquier movimiento debe ser visado por la institución chilena. Su futuro está por resolverse.

En resumen: