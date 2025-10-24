Colo Colo pudo perder a una de sus figuras en la antesala del mercado de fichajes. ¿La razón? Uno de los jugadores del plantel profesional recibió importantes propuestas desde el extranjero, pero las rechazó.

A pesar de que la temporada aún no llega a su fin, las grúas internacionales ya comienzan a hacer estragos en Sudamérica. Ello bien lo sabe Emiliano Amor y su entorno.

Según reveló AS Chile, el defensor de 30 años tuvo dos ofertas sobre la mesa desde Brasil, pero les bajó el dedo. La información consignó que el argentino-sirio no piensa en moverse del país.

“Recibió dos ofertas muy atractivas a nivel económico desde Brasil, con un precontrato de por medio (…) Sin embargo, el futbolista decidió rechazarlas“, comenzó señalando el medio.

En dicha línea, sobre la razón del zaguero para no caer ante la tentación, el sitio mencionado indicó: “Porque su objetivo es mantenerse en Chile. Su familia está muy contenta en el país“.

Cabe destacar que el defensa central tiene contrato vigente con los albos hasta diciembre de 2025. Eso sí, tiene la opción de extenderlo por una temporada más. ¿Lo conseguirá?

Por el momento, Emiliano Amor se queda en Colo Colo: rechazó ofertas desde Brasil. (Imagen: Photosport)

El presente de Emiliano Amor en Colo Colo

Durante la presente campaña, el jugador en cuestión ha disputado un total de 23 compromisos. En dichos encuentros, no ha logrado convertir goles ni entregar asistencias: registra ocho tarjetas amarillas y fue expulsado una vez.