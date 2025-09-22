Colo Colo buscará no perderlas todas en un año muy malo. El Cacique necesita jugar un torneo internacional el 2026, ya sea a la Copa Libertadores o Copa Sudamericana. En parte porque tiene un castigo que cumplir de tres partidos de local sin público en torneos Conmebol que se va a seguir estirando en caso de no estar en copas.

Por aquello, para el Cacique es imperioso triunfar frente a Deportes Iquique el viernes a las 19:00 en el estadio Monumental por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. Fernando Ortíz debutó con una derrota por 3-0 ante la U en la Supercopa y en la semana de Fiestas Patrias los jugadores tuvieron libre los feriados (18 y 19 de septiembre).

Los futbolistas debían volver el sábado 20 a los entrenamientos, pero el DT aplazó el retorno para el domingo 21. Romai Ugarte se refiere a esta decisión. “Yo creo que Ortíz quiere tener una relación con todos, porque a todos los periodistas que cubren Colo Colo le ofreció empanadas. No sé si habrá cumplido o no y a los jugadores les dio otro día más”, opinó el profesional de las comunicaciones en diálogo con BOLAVIP.

El comunicador considera que el DT necesita otro perfil de entrenador: “Algo debe saber, él que no los quiso llamar a entrenar como corresponde, aparte pensará Colo Colo no se juega muchas cosas, vamos poco a poco. Es un tipo bonachón. En Colo Colo se necesita mano dura. Se necesita mano dura, firmeza, estilo Bielsa”.

Romai Ugarte deja claro que Deportes Iquique pondrá el bus en Macul

El periodista advierte al Cacique sobre el planteamiento de los Dragones Celestes: “Iquique se juega la vida, Ortíz tendrá que ver cómo hace para romper el cerrojo que le va a poner Nano Díaz porque va a poner hasta el bus bajo el arco”.

Además realizó otra advertencia. “Es un partido para Colo Colo, porque tiene que despegar, porque si no ahí sí que se van a acabar las empanadas, los días libres, se acaba todo”.