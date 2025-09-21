Los feriados de Fiestas Patrias fueron el pasado jueves y viernes, donde se suponía que este sábado el Cacique regresaría a los entrenamientos pensando en el duelo ante Deportes Iquique, pero nada de eso sucedió.

Recién este domingo el plantel de los albos, comandados por Fernando Ortiz, se juntarán en el Estadio Monumental para preparar el compromiso ante el colista del fútbol chileno con la misión de lograr los tres puntos.

Colo Colo viene de ser humillado ante la U. | Foto: Photosport

Sobre esta situación de dar un día extra de vacaciones en medio del complicado momento que viven los albos se refirió Gustavo de Luca, campeón de la Recopa con los albos en 1992: “Se ve que se pasaron de rosca en las fiestas patrias y se lo habrán pedido los jugadores seguramente. Es debilidad del técnico, pero ahí el demuestra que es débil porque debería trabajar mañana y tarde hasta remontar el mal momento”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

“Me parece mal, tiene que tomar la decisión el técnico y no los jugadores. Seguramente se lo habrán pedido, está recién llegando a Chile y no debe conocer bien lo que son las fiestas patrias en Chile”, complementó.

Más allá del día extra de vacaciones, lo cierto es que el Cacique tiene la obligación de lograr los tres puntos ante Deportes Iquique si quiere seguir soñando con meterse a una copa internacional la próxima temporada.

Colo Colo vs. Deportes Iquique, día y hora

Los albos saltarán a la cancha del Estadio Monumental el próximo viernes 26 de septiembre a las 7 de la tarde, día y hora en donde enfrentarán a Deportes Iquique en un compromiso pendiente por la Liga de Primera 2025.