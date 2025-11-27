Universidad de Chile ha vivido una temporada con altibajos en cuanto a rendimiento, donde la efectividad de sus delanteros ha sido un tema recurrente de análisis.

Entre los nombres que han estado en la mira, Rodrigo “Tucu” Contreras generó expectativas por su llegada al Romántico Viajero, pero no ha logrado consolidarse como la referencia ofensiva que el equipo necesitaba.

Con el cierre del año aproximándose, su salida parecía inminente, dado que su contrato finaliza en diciembre y los rumores indicaban que la U probablemente no ejecutaría la opción de compra del jugador.

Desde su llegada a la U, Tucu Contreras lleva 10 goles en 39 partidos disputados | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Romai Ugarte no quiere ver a Rodrigo Contreras en la U el próximo año

Más allá de ello, uno de los análisis vino de parte del periodista Romai Ugarte, quien conversó con BOLAVIP y fue crítico con el delantero de 30 años.

“No, no dio en la U. Tuvo sus oportunidades pero tiene que salir a buscar otro equipo. Cuando tuvo sus oportunidades lo que hacía era lanzarse al piso, tirarse, no supo lo que era un equipo grande”, remarcó el comunicador.

“La U tiene que salir a buscar a otro jugador, no hay que sufrir tanto por los que no dan”, finalizó.

