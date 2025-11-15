La Selección Chilena logró un importante triunfo 2-0 ante Rusia. El combinado nacional, dirigido por Nicolás Córdova, sacó provecho de los errores rivales y alcanzó un suspiro en la doble fecha FIFA.

Sin embargo, ello no excluyó de críticas a La Roja. Es más, Romai Ugarte se lanzó con todo en contra de una figura chilena: lo cuestionó por su juego en el mediocampo.

En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista destrozó lo hecho por Vicente Pizarro. No le gustó para nada el nivel del volante de Colo Colo: fue titular hasta el minuto 74.

“El que menos me gustó, siempre tocando para el lado. De verdad, no sé cómo juega y es indiscutible. Pero bueno, algo le verá el entrenador… siempre para el lado”, comenzó señalando.

En dicha línea sobre el futbolista de 23 años, el comunicador agregó: “No marca una diferencia y yo creo que ahí restamos en la mitad de la cancha. Pero los demás, bien que jueguen”.

Romai Ugarte fulminó lo realizado por Vicente Pizarro en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

El recambio en la Selección Chilena

Finalmente, Romai Ugarte aseguró que La Roja debe seguir trabajando con este plantel. A pesar de que no hay grandes nombres para destacar, quiere pulir a los que ya están en el proceso.

“Hay cosas que ya se cerraron y aquí hay una puerta abierta para que mejore el fútbol chileno en la próxima clasificatoria, o sea, en eso hay que pensar”, concluyó.

En resumen: