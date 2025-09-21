Colo Colo ya dio vuelta la página de la Supercopa del fútbol chileno, en donde fue absolutamente humillado por Universidad de Chile por 3-0 en un encuentro que se disputó con menos de 2 mil personas en el Estadio Santa Laura.

Ahora, la misión de Fernando Ortiz y el plantel albo es de meterse en una copa internacional pensando en la próxima temporada, situación que no será nada fácil dada la posición del Cacique en la tabla de la Liga de Primera.

Como si eso fuera poco, Fernando Ortiz tiene serias dudas si podrá contar con Javier Correa, jugador que se resintió en el Superclásico ante Universidad de Chile y podría arrancar el compromiso desde el banco de suplentes.

Si Correa no se recupera, Salomón será titular. | Foto: Photosport

¿El elegido para reemplazar al goleador albo? Ortiz, según reporta El Mercurio, tomaría una radical decisión y se la jugaría por el cuestionado Salomón Rodríguez para ocupar el puesto que Javier Correa dejaría vacante.

Cabe recordar que Salomón Rodríguez ya colmó la paciencia de los hinchas albos -en término futbolísticos- y no registra ningún gol en la Liga de Primera, siendo uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas tanto en las Redes Sociales como en el mismo Estadio Monumental.

¿Se la jugará por Salomón Rodríguez en vez de Javier Correa? Esa respuesta se conocerá el próximo viernes cuando el Cacique salte a la cancha del Estadio Monumental para enfrentar a Deportes Iquique.

Colo Colo en la tabla

El Cacique marcha en el octavo puesto de la tabla de posiciones con 31 puntos, muy lejos de los 38 que ostenta Cobresal que será el último clasificado a la Copa Sudamericana. Eso sí, los albos tienen un partido menos.