El domingo Colo Colo cayó por 1-0 ante el líder Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025 y uno de los jugadores más criticados volvió a ser el delantero uruguayo Salomón Rodríguez.

El uruguayo de 25 años que llegó como refuerzo esta temporada, está completamente al debe y tampoco ha podido ser una solución para el nuevo entrenador Fernando Ortiz. Es más, solo lleva dos goles en 24 partidos disputados y su última conquista fue en febrero.

Esto hizo estallar al periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, quien en su nuevo proyecto denominado “De Puntete”, donde el reconocido reportero que cubre al Cacique lanzó brutales comentarios contra el ex Godoy Cruz.

“No tengo nada contra Salomón Rodríguez, pero yo lo veo bajar, por ejemplo, del bus y lo veo con una cara de un jugador triste, pero triste. Es el reflejo de cierta manera de verlo en la cancha y ahí está lo más peligroso”, comenzó diciendo.

“Por ejemplo, hoy día (ayer) lo veía y cuando él sale a correr, cuando trata de picar, o encarar, sale con la cabeza agacha, termina chocando con los defensores. Eso es lo más llamativo, choca con los defensores centrales, en este caso de Coquimbo Unido”, continuó.

“No te genera ninguna ocasión clara, pero ninguna. Lo encuentro torpe con el balón, lo encuentro débil también por arriba, no es un jugador bajo. Estoy hablando de un nueve, un nueve de Colo Colo”, agregó el comunicador.

El último gol de Salomón Rodríguez con Colo Colo fue el 12 de febrero por Copa Chile. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Fin a la etapa de Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Luego, Tomate Alvarado, como le apodan, le puso fin a la etapa de Rodríguez en el cuadro popular, pese a que tiene contrato hasta 2027.

“O le pesa la camiseta, o está triste, se quiere ir de Colo Colo, pero me parece que el ciclo ya está. Tiene contrato vigente, le quedan dos años más, porque no sé si le van a seguir dando otra oportunidad, ocupando un cupo de extranjero para un jugador que ha estado muy por debajo de las expectativas“, indicó.

“Porque llegó como refuerzo, llegó para ser una solución para el técnico, no lo fue con Jorge Almirón, no lo está siendo ahora con Fernando Ortiz y yo creo que ya no fue. En Colo Colo ya fue”, completó.