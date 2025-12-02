Universidad de Chile tiene un importante lío por resolver: la situación de Gustavo Álvarez. A pesar de que no renunció, el director técnico reveló su idea de abandonar la instituciones a fines de 2025.

Ante tal panorama, ya surgió un nombre para reemplazarlo. Según señaló Radio ADN, la cúpula de Azul Azul definió al principal candidato a asumir el desafío en la siguiente campaña.

¿De quién se trata? Francisco Meneghini. El entrenador argentino asoma como la primera alternativa del conjunto laico para sus próximos objetivos: está en carpeta desde hace largo rato.

“La dirigencia de Azul Azul tendrá la ardua tarea de encontrar un reemplazante para el ex Huachipato y, al parecer, ya tendría a un favorito para arribar al CDA“, señaló la información.

En dicha línea, sobre el DT que actualmente milita en O’Higgins, agregó: “Es el nombre que corre con ventaja para asumir el puesto de Gustavo Álvarez en la próxima temporada“.

Francisco Meneghini es el principal candidato de Universidad de Chile para reemplazar a Gustavo Álvarez. (Imagen: Photosport)

¿Llega a Universidad de Chile? La situación de Francisco Meneghini

Cabe destacar que el estratega mencionado tiene contrato vigente con el elenco rancagüino hasta diciembre de 2025. Según ha trascendido, no ha alcanzado un acuerdo para renovar su vínculo.

De esta manera, crece la expectativa sobre su eventual arribo a Universidad de Chile. Durante la presente temporada, dirigió 35 encuentros: registra 16 victorias, 11 empates y ocho derrotas.

