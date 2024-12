Este viernes emprendió un nuevo rumbo en su carrera uno de los arqueros de Colo Colo que estaba siendo el eterno suplente de Brayan Cortés, el titular indiscutido que estaría cerca de dar el gran salto al extranjero, en el León de México.

Y si bien se abren nuevas posiblidades en el Cacique, el portero del que estamos hablando terminaba su contrato ahora en diciembre luego de una larga estadía en Macul.

El arquero que deja Colo Colo

Se trata de Omar Carabalí, quien hace unos días se despidió de la institución alba a través de redes sociales, club donde se terminó de formar y pasó 12 años de su vida.

“Hoy día me despido del club el cual fue mi segundo hogar durante 12 años!! Le doy gracias a Dios por colocarme en este maravilloso club y en el cual cumplí la mayoría de mis sueños. Gracias a la maravillosa hinchada de este hermoso club por el amor demostrado en cada rincón del país! Me voy pero me llevo en el corazón cada recuerdo y cada vivencia en este club!! Hasta pronto mi querido Colo Colo. Gracias totales”, escribió el pasado martes en Instagram.

Omar Carabalí fue parte de siete títulos con Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

El nuevo equipo de Omar Carabalí

Y el chileno-ecuatoriano ya tiene nuevo equipo en Primera División, el que lo acaba de oficializar. Es nada más que O’Higgins de Rancagua, elenco que estaba en búsqueda del reemplazante de Nicolás Peranic que había terminado su vínculo con el Capo de Provincia.

Esta será la cuarta camiseta que defienda Carabalí, luego de haber estado a préstamo en San Luis de Quillota (2020), Unión La Calera (2023) y en el último semestre en Audax Italiano.

El oriundo de Guayaquil finalmente no extendió contrato con Colo Colo y quedó como agente libre, por lo que el fichaje a los celestes les salió a costo cero.

Quien también fue seleccionado nacional, tiene 27 años y ya se alista para lo que será la pretemporada de O’Higgins, que comenzará el lunes 16 de diciembre en el Monasterio Celeste.