El mercado de fichajes está encendido. A poco del cierre de la temporada 2025, los diversos clubes nacionales comienzan a hacer sus apuestas para la próxima campaña. Uno de ellos, tiene a Darío Benedetto en la mira.

El delantero argentino de 35 años se encuentra libre, por lo que un elenco chileno se interesó en su eventual incorporación. ¿De quién se trata? Es un equipo que jugará la fase previa de Copa Libertadores.

Ese es el caso de O’Higgins. Según detalló el dueño de dicha escuadra, Christian Bragarnik, la posibilidad está latente, pero dependerá de él. Le envió un potente guiño al experimentado goleador.

“El fútbol chileno debe traer jugadores que le den más jerarquía al torneo, que sea más competitivo y mañana volver a los primeros planos (…) Si él quiere, tenemos la puerta abierta“, lanzó el representante.

Cabe destacar que el cuadro rancagüino clasificó a las rondas preliminares de Copa Libertadores. Ingresará a la segunda fase del certamen continental: aún espera por rival.

Darío Benedetto está en la mira de O’Higgins para el mercado de fichajes. (Foto: Getty Images)

Durante la presente temporada, el futbolista en cuestión disputó un total de 21 compromisos con la camiseta de Newell’s Old Boys. No anotó goles y entregó tres asistencias antes de rescindir contrato.

Por el momento, no hay mayores novedades sobre su futuro, pero lo cierto es que en Rancagua lo esperan con los brazos abiertos. ¿Cruzará la cordillera para jugar en Chile?

