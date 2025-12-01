Universidad de Chile puede quedarse sin DT a fines de 2025. La continuidad de Gustavo Álvarez es un misterio, por lo que la directiva laica ya posó su atención sobre un posible reemplazante.

Su nombre: Francisco Meneghini. El entrenador argentino asoma como sustituto de su compatriota, aunque desde ya habrá un importante obstáculo para concretar tal movimiento.

¿Cuál? O’Higgins. Para el presidente de dicha escuadra, Pablo Hoffman, la partida se ve lejana: no quiere al director técnico fuera de Rancagua. Así lo expresó en conversación con RedGol.

“Esa cuestión solamente la hemos sabido por la prensa. Queremos que se quede con nosotros (…) No vamos a discutírselo a un equipo grande que paga sueldos millonarios”, comenzó señalando.

En dicha línea, el dirigente agregó: “Ojalá que trabaje con nosotros el próximo año, pero tampoco podemos cerrarle las puertas profesionales. Las cosas en el fútbol y en la vida son así”.

Francisco Meneghini está en carpeta de Universidad de Chile. Su futuro en O’Higgins es un misterio. (Imagen: Photosport)

El revés para Universidad de Chile por Francisco Meneghini

Finalmente y a pesar de que el DT aún no renueva su contrato con el elenco celeste, su timonel le destruyó las ilusiones al conjunto azul. Es que para él, no tiene ganas de asumir el desafío en un equipo de tal envergadura.

“Mira lo que te voy a decir: no creo que se vaya. Está súper contento, cómodo, no lo molesta nadie. Y ser entrenador de la U y Colo Colo son mucho más problemas”, cerró.

