En Colo Colo se volvieron a encender las alarmas, esto a raíz de una complicación que tuvo una de las figuras del cuadro popular, previo al partido contra Coquimbo Unido.

Así lo informó este viernes en conferencia de prensa el propio entrenador Fernando Ortiz, quien indicó que mañana definirá si lo suma al viaje o no.

Se trata del delantero Javier Correa, el goleador del equipo, quien venía saliendo de una lesión muscular, un desgarro en el aductor izquierdo que sufrió en la Supercopa.

Pero en los últimos días, el artillero que ha marcado 15 goles esta temporada, se resintió de dicha lesión.

“Javi tuvo un proceso de recuperación muy bueno, tuvo muy buenos entrenamientos hasta el día miércoles, donde se resintió de nuevo en una zona muscular”, lanzó el técnico argentino.

Luego adelantó que mañana (sábado) tomará una decisión, sobre llevarlo a la Cuarta Región o dejarlo en Santiago.

“Evaluaremos el día de mañana si yo puedo considerarlo para el día domingo y si no lo considero y puede ser un riesgo para él de nuevo, no lo voy a arriesgar”, expresó el Tano.

“Esperemos hasta el día de mañana para ver cómo se encuentra”, completó el DT de 47 años.

Javier Correa otra vez enciende las alarmas en Colo Colo. (Foto Pepe Alvújar/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El partido entre el Pirata y el Cacique está programado para este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.