Mientras que en Colo Colo se alistan para lo que será la visita al líder Coquimbo Unido en la reanudación de la Liga de Primera 2025 tras el receso por el Mundial Sub 20, el arquero Fernando De Paul realizó un gran gesto fuera de la cancha.

El Tuto mostró su total compromiso con la institución alba y en su tiempo libre acompañó al equipo de básquetbol del Club Social y Deportivo Colo Colo en su último compromiso.

Así se pudo ver en una fotografía que subió a sus historias la propia rama deportiva, donde aparece el portero junto al director Edison Marchant y el presidente de la corporación Edmundo Valladares.

“Tuto De Paul acompañando hoy al Cacique cestero”, escribieron en la cuenta como pie de la fotografía.

Esto ocurrió anoche en el partido del CSD Colo Colo contra Universidad Católica en Puente Alto, donde el cuadro popular cayó por 55 a 63.

Fernando De Paul junto a Edison Marchant y Edmundo Valladares viendo a Colo Colo Básquetbol. (Foto: Captura historia de Instagram)

Cabe recordar que el golero de 34 años siempre ha mostrado su compromiso con Colo Colo, desde su llegada a finales de 2022, pese a su pasado en Universidad de Chile. Incluso se la ha visto aprenderse los cánticos y gritar consignas albas al conseguir títulos y ganar clásicos.

¿Cuándo es el partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

Ahora el ex Everton se prepara para la visita a Coquimbo Unido, que será este domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 de la Liga de Primera.