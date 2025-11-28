Esta tarde se viene un partido clave en la Liga de Primera 2025, entre Cobresal y Colo Colo por el inicio de la penúltima fecha del torneo, donde se enfrentan dos rivales directos por el cupo a la próxima Copa Sudamericana.

En la jornada anterior, los albos desplazaron a los mineros de la séptima posición al alcanzarlos con 44 puntos, pero con mejor diferencia de gol tras imponerse por 4-1 a Unión La Calera en el Estadio Monumental.

Ahora los de El Salvador quieren recuperar aquel lugar y tendrán la gran chance de hacerlo en casa, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en lo que siempre es un hostil escenario para el Cacique.

El pronóstico de la IA para el Cobresal vs. Colo Colo

Y en medio de toda la incertidumbre que existe alrededor de este duelo, en BOLAVIP le preguntamos a la inteligencia artificial por cuál es su pronóstico para esta jornada. Específicamente acudimos a la plataforma Gemini de Google, la cual explicó punto por punto lo que puede suceder esta tarde en la Región de Atacama.

“Dada la urgencia de ambos y el historial reciente de enfrentamientos directos (4 de los últimos 5 con +2.5 goles), es muy probable que ambos equipos anoten y haya varios goles”, comenzó diciendo.

“Si bien Colo Colo llega con mejor racha y es ligeramente favorito en las casas de apuestas, el factor altura le da una ventaja considerable a Cobresal. Sin embargo, la calidad individual y el mejor momento de Colo Colo lo hacen capaz de sobreponerse”, destacó sobre las condiciones del lugar.

Respecto al resultado del partido, la IA apostó por un empate, pero con goles, incluso cree que podrían darse dos resultados: “Empate con Goles (2-2 o 1-1)”.

Finalmente, Gemini indicó que la clasificación a Copa Sudamericana se resolverá el siguiente fin de semana, en la última fecha del torneo.

“La igualdad de puntos, la altura extrema y la necesidad de no perder ante un rival directo llevarán a ambos equipos a neutralizarse, dejando la definición de la Sudamericana para la última jornada”, concluyó.

El último partido entre Cobresal y Colo Colo en El Salvador terminó en empate 2-2. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

¿A qué hora es el partido de Cobresal vs. Colo Colo?

El partido entre Cobresal y Colo Colo se disputará este viernes 28 de noviembre desde las 18:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador, válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.