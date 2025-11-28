Mientras que Colo Colo se alista para su visita a Cobresal de esta tarde por el inicio de la fecha 29 de la Liga de Primera, se comenzó a viralizar la última arenga que tuvo el cuadro popular.

El protagonista es el preparador físico Paolo Pacione, canadiense que es parte del cuerpo técnico que encabeza el entrenador Fernando Ortiz.

El PF de 44 años lleva varias temporadas junto al Tano, pasando por distintos clubes del fútbol mexicano, donde al parecer perfeccionó bastante su español.

Tanto así, que en la previa del partido contra Unión La Calera del pasado domingo, dio una de las mejores arengas que ha tenido este año el plantel albo.

El resultado salió perfecto, ya que el Cacique goleo por 4-1 a los Cementeros y se metió en zona de clasificación para Copa Sudamericana.

“Muchachos, es un orgullo estar en esta casa. Pero fueron ustedes, el contagio, el compromiso y la entrega. Y eso tiene que ser evidente en la cancha cada segundo”, expresó Pacione en el túnel del Estadio Monumental.

“Burlamos, soltamos, pero allá tenemos que trabajar con todo. Y cuando van con todo, cada ladrillo cuenta. Hoy es otra pieza para el éxito nuestro”, continuó.

“Vamos con todo, contagia a la gente, contagia al compañero. Y no siempre va a ser fácil, pero en ese momento vas con todo. ¿Está bonito? Sí. ¿Está bonito? Sí. Eso carajo, dale, vamos”, finalizó con la aprobación de los jugadores.

Mira el VIDEO a continuación:

¿A qué hora es el partido de Cobresal vs. Colo Colo?

El partido entre Cobresal y Colo Colo se disputará este viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador, válido por la penúltima fecha de la Liga de Primera 2025.

