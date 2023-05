Colo Colo no cerró de la mejor forma su actuación en la primera ronda del Campeonato Nacional tras caer ante Curicó Unido por la cuenta mínima, en la que el defensor uruguayo Maximiliano Falcón tampoco tuvo una noche muy amigable, ya que vio la tarjeta roja tras una fuerte entrada a un jugador curicano.



Sobre esta acción, el ex futbolista Waldemar Méndez tuvo su opinión en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro, en la que se fue con todo en contra del zaguero de Colo Colo tras su fuerte entrada, que pudo significar algo peor para el jugador visitante.



“Falcón tiene mucho de pintoresco, de garra… pero no te pueden expulsar cada dos partidos. Lo podría haber fracturado al jugador de Curicó, gracias a dios no lo agarró con todo, porque no lo agarra con la pierna derecha, sino que a la pierna de apoyo y logra zafar, pero claramente la amarilla se queda corta. ¿Como vas a entrar así?”, comenzó señalando Méndez.



En esa línea, el ex portero le recordó al ‘Peluca’ que desde hace mucho tiempo el VAR está implementado dentro del fútbol y que entradas como las que hizo en la jornada de ayer, si no son sancionadas por el juez al instante, son revisadas de forma inmediata, por lo que no tiene como librarse.

Maximiliano Falcón vio la roja ante Curicó Unido | Foto: Guillermo Salazar



“Falcón, hace bastante tiempo que ya está el VAR, como no te vas a dar cuenta que es una lupa en cada jugada, como no te vas a dar cuenta que, si vas con el pie un poquito más arriba, te lo van a detectar como ayer. En el VAR no se pasa nada”, explicó en Radio Futuro.



Manteniéndose en su cuestionamiento al actuar de Falcón, el panelista explicó que está algo cabreado de lo que es esta ‘viveza’ que utiliza el jugador tanto para poder golpear o simular en ciertas acciones del partido.



“Falcón, estás jugando no solamente en el fútbol profesional, sino que en Colo Colo. Esta famosa viveza mal entendida de ‘yo voy con el pie un poco más arriba’, me parece que es algo poco leal con el compañero de profesión, lo pudo haber fracturado”, profundizó.



Finalmente, Méndez hizo hincapié a que estos actos que va cometiendo Maximiliano Falcón le pueden terminar pasando factura pensando en su futuro, en la que incluso ciertos clubes podrían tener bastante en consideración su conflictivo historial que ha ido implementando en el fútbol chileno.



“Todo técnico va a pensar si contrata a Falcón por que se le escapa la tortuga. Esta viveza mal entendida te acerca más al barrio que al futbol profesional”, concluyó.