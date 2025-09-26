Colo Colo sonríe de nuevo en el Campeonato Nacional 2025. Los Albos necesitaban una jornada así, ganar con amplitud como lo hicieron ante Deportes Iquique, club al que vencieron por 4-0 ante cerca de 20 mil espectadores en el recinto de Macul. Fernando Ortiz reveló qué le dijo a sus dirigidos luego de la goleada.

“Se lo acabo de decir a los chicos ahí en el vestuario, el resultado es una consecuencia del trabajo que han realizado durante estas semanas que estoy en frente del plantel., son y serán los protagonistas de este deporte, siempre lo digo y lo sostengo”, desclasificó el entrenador en conferencia de prensa.

El Tano le entregó sus felicitaciones al equipo: “Felicitarlos en ese sentido, ganamos un partido importante, más allá que el rival ocupara una posición diferente en la tabla, respetamos al rival tal cual es.Ganamos un partido, que lo disfruten el fin de semana, el martes hay que volver a trabajar, volver a insistir y crear una mística donde se acostumbre a ganar el partido”.

Por ahora la preocupación del estratega pasa por el partido ante Coquimbo Unido que se jugará el fin de semana del 19 de octubre en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 24 del Campeonato. “Nuestro próximo rival es el puntero, nuestro próximo es el principal objetivo que tenemos hoy por delante. No puedo pensar más allá que no sea ganarle al puntero. Tienen unos días de descanso, ya el martes pensar en cómo le vamos a ir ganar de visitante al puntero”.

Fernando Ortíz menciona que su foco está en ganarle a Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional. (Foto: Photosport)

Fernando Ortiz exige intensidad a sus jugadores de Colo Colo

El DT mencionó que le remarcó a los futbolistas la importancia de mantener intensidad: “Se los dije de nuevo en el vestuario ahí, les dije que tenemos que ser intenso como lo fueron este partido, más de 60 minutos intenso, no importa el rival que esté en frente nuestros, tenemos que ser de la misma manera”.

“Somos el club más grande del país, eso requiere que la intensidad siempre sea la misma. iremos a Coquimbo a proponer, a hacer nuestro juego, durante todos estos días queda en mí que ellos puedan hacerlo similar o mejor que a este partido”, complementó.