Colo Colo vuelve a la cancha para jugar ante Deportes Iquique por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. Un partido que no se jugó el fin de semana del 14 de septiembre, debido a que los Albos jugaron la Supercopa ante Universidad de Chile, un duelo que estaba pendiente desde enero y en el cual cayeron estrepitosamente por 3-0 enSanta Laura.

Los Albos necesitan un triunfo para intentar alcanzar uno de los últimos boletos a competencias internacionales. Fernando Ortíz tendrá ocho encuentros para clasificar al Cacique ya sea a Copa Sudamericana o Copa Libertadores, uno de los objetivos que le puso el club.

De momento, los Albos marcha en el octavo puesto con 31 puntos. De momento están a ocho puntos de Cobresal el último clasificado a la Copa Sudamericanay a nueve de Audax Italiano el Chile 3 a la Copa Libertadores. Una distancia que buscarán recortar con un triunfo frente a los Dragones Celestes en el encuentro pendiente.

El equipo de Fernando Díaz se está jugando todo por mantener la categoría, viene de un triunfo por 2-1 frente a Deportes Limache en el Tierra de Campeones que le permitió subir la moral. No obstante, siguen últimos con 14 puntos. De sumar las tres unidades se pueden acercar mucho al elenco limachino que tiene 18 y es el último elenco que se estaría quedando en Primera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025?

Colo Colo recibirá a Deportes Iquique el viernes 26 de septiembre a las 19:00 en el estadio Monumental David Arellano por la jornada 23 del Torneo de Primera Divsión.

¿Cómo ver el partido de Colo Colo ante Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025?

El encuentro entre los Albos y Dragones Celestes será emitido por TNT Sports Premium. También se podrá ver ONLINE por la plataforma HBO Max.