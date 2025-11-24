El futuro de Fernando Ortiz en Colo Colo está en duda. A pesar de estar en ubicación de clasificación a certámenes internacionales, su permanencia en la institución es un misterio.

Ante ello, Aníbal Mosa entregó pistas sobre qué pasará con el DT: ¿Continuará en el Estadio Monumental para la próxima temporada? El presidente de Blanco y Negro explicó el panorama.

En atención a la prensa, el mandamás albo señaló que ello aún está sujeto a evaluación. Tras el término de la Liga de Primera 2025, la cúpula institucional se juntará a debatir dicho tema.

“Vamos a ver cómo terminamos los dos partidos que faltan y luego nos sentaremos con él, con los directivos y con los gerentes, para hacer un análisis. Vamos paso a paso”, comenzó expresando.

Luego, agregó: “Es una persona muy seria, es trabajador y está muy abierto a conversar distintos tipos de situaciones. Ya veremos qué es lo que pasa después del partido con Audax Italiano”.

Aníbal Mosa reveló el futuro de Fernando Ortiz como DT de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

El palo del presidente de Colo Colo a Fernando Ortiz

Finalmente, Aníbal Mosa dejó la exigencia sobre la mesa: hay que ingresar -al menos- a la Copa Sudamericana. Por el momento, el elenco albo está logrando dicha misión al estar séptimo en la tabla de posiciones.

“El año ha sido triste, complicado, fuera de las expectativas, pero obviamente que meternos en una copa internacional es muy importante y ayuda mucho“, concluyó el dirigente.

