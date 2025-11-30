El sábado se coronó Flamengo como el nuevo monarca de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 en la final única al Palmeiras en Lima, donde un viejo anhelo de Colo Colo fue protagonista.

Se trata del volante chileno Erick Pulgar, quien fue titular y alzó su primer título internacional con el Mengao, incluso se robó todas las miradas con una jugada que casi le cuesta la expulsión a los 30 minutos del primer tiempo.

Si bien el antofagastino goza de un gran presente en Brasil, es sabido que tiene una deuda pendiente en el fútbol chileno y esta sería con el Cacique.

Erick Pulgar con el trofeo de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

El mediocampista de 31 años estuvo muy cerca de llegar al cuadro popular en 2014, pero finalmente terminó fichando en Universidad Católica, donde dio el gran impulso para partir a Europa.

Así tal cual lo confesó el propio Pulgar en junio, cuando dio una entrevista al podcast ‘Vamo a Calmarno’: “Sí, estuve a punto de ir a Colo Colo y ahí hubo cosas que Católica hizo mejor y fue un año muy lindo ahí también“.

Sobre la misma, confesó que toda su familia son hinchas del cuadro popular: “Mi familia son todos de Colo Colo, pero también mi familia, ya con el tiempo de mi fútbol, se acostumbraron a ser hinchas de donde yo esté jugando“.

Mientras que a inicios de año, en su visita al streamer ‘By King’, reveló que tiene que cumplir una promesa a su abuelo, que es vestir la camiseta de Colo Colo.

“Sí, más adelante. Si no, mi abuelo me va a penar toda la vida“, confirmó Pulgar en aquella instancia en enero.

Revive el momento a continuación:

Lo cierto es que por el momento Erick Pulgar tiene contrato vigente con Flamengo hasta diciembre del 2027 y ahora está ad portas de ser campeón del Brasileirao.

