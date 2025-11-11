La temporada 2025 de Colo Colo está a apunto de terminar, donde a los albos le restan tres partidos para dar por finalizado un año que ha sido para el olvido tanto en el ámbito local como en el internacional.

En el Estadio Monumental ya están pensando en el armado del plantel para el próximo año y, en esa línea, fue Edson Figueoa quien en Dale Albo AM dio luces de un nuevo refuerzro: “Pensando en lateral derecho, hay una oportunidad de mercado de un futbolista que Colo Colo viene siguiendo hace harto rato”, dijo el comunicador ante una inminente partida de Mauricio Isla.

“No ocupa cupo de extranjero, que ha tenido bastante roce internacional ganando Copa Sudamericana hace unos años, compitiendo contra Atlético Mineiro hace muy poco”, agregó en la información con algo de suspenso.

Matías Fernández queda libre. | Foto: Photosport

¿El nombre?: “Podría retornar a Chile. Se trata de Matías Fernández, jugador de Independiente del Valle, que hoy está en carpeta y quedó libre en Independiente del Valle y que es atractivo para el mercado”

“Probablemente más de algún club lo va a querer, pero es una posición donde Colo Colo está buscando sí o sí y es una posibilidad. Podría estar al alcance del bolsillo dados los presupuestos”, complementó.

¿Se dará? Matías Fernández ha sido una pieza angular de Independiente del Valle esta temporada y ha disputado 39 partidos entre ligas locales y copas internacionales: registra 4 asistencias, 5 tarjetas amarillas y más de 3.200 minutos en cancha.

En síntesis

Matías Fernández, lateral de Independiente del Valle, es opción de Colo Colo para 2026.

Fernández no ocuparía cupo de extranjero y ganó la Copa Sudamericana años atrás.