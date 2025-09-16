En medio de un año centenario que ha sido para el olvido en Colo Colo, uno de los jugadores más criticados ha sido el delantero uruguayo Salomón Rodríguez, que fue uno de los cinco refuerzos que llegaron a inicios de temporada al Cacique.

El atacante de 25 años arribó proveniente de Godoy Cruz de Argentina como la gran carta de gol para el futuro de los albos, pero hasta el momento ha quedado muy lejos de las expectativas.

Hasta ahora suma 23 partidos disputados y solo dos goles convertidos, los que le han sido esquivos desde febrero, cuando anotó por la Copa Chile.

Y en la parcialidad colocolina se preguntan qué pasará con el charrúa, ya que el club pagó 1,2 millones de dólares por el 50% de su pase y con la opción de adquirir la otra mitad.

Representante de Salomón Rodríguez adelanta su futuro

Ante aquello este martes conversó con Radio ADN su representante, Edy Mastrángelo, quien explicó que al final de la temporada se conversará con Colo Colo lo que sucederá con el futbolista.

“Él tiene que demostrar de acá a fin de año todo lo que tiene. Y a fin de año evaluaremos con el técnico y con la parte directriz, con Aníbal (Mosa), se evaluará y vamos a acompañar lo que Colo Colo quiere. Es un gran cuadro, nos abrió las puertas y nosotros vamos a apoyarlo en la decisión que tomen”, comenzó diciendo y abriéndose a una posible salida.

“Pero la ilusión y nuestra intención es triunfar en Colo Colo y hacer algo importante por Colo Colo con Salomón. Eso lo hemos hablado, pero él quiere triunfar en Colo Colo, él sabe lo que es Colo Colo, lo ha vivido estos meses”, agregó.

El último gol de Salomón Rodríguez con Colo Colo fue en la goleada por 4-0 sobre Unión San Felipe por la Copa Chile 2025. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Eso sí, en la instancia el agente uruguayo remarcó que por el momento Salomón Rodríguez quiere quedarse para triunfar en el Eterno Campeón.

“Es uno de los grandes de América, entonces triunfar en Colo Colo es algo serio, entonces es eso lo que él quiere y su cabeza está en eso. Hoy no piensa en otra posibilidad”, finalizó Mastrángelo.

¿Hasta cuánto tiene contrato Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Cabe recordar que Salomón Rodríguez firmó por tres temporadas y tiene contrato vigente con Colo Colo hasta diciembre del 2027. Por lo que una opción sería enviarlo a préstamo.