En Colo Colo ya iniciaron este martes 16 de septiembre la preparación para su próximo partido por la Liga de Primera, luego de la derrota del pasado domingo por 3-0 ante Universidad de Chile en la Supercopa.

Y el Cacique tendrá un extenso tiempo para listar su siguiente duelo, el segundo bajo el mando del entrenador Fernando Ortiz, quien ahora espera por su estreno en el torneo.

Pero para aquello deben esperar casi dos semanas, ya que por estos días el fútbol chileno está en medio del receso por las Fiestas Patrias.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo tras el receso de Fiestas Patrias?

Tras este parón, Colo Colo enfrentará a Deportes Iquique el viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental, que es uno de los dos partidos pendientes por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025.

Esto porque por esos días el fútbol chileno continuará parado por el Mundial Sub 20 que se celebra en nuestro país, donde recién el 19 de octubre se retomará la acción en la recta final del campeonato.

Colo Colo vuelve a la acción ante Deportes Iquique. (Foto: Álex Díaz/Photosport)

Cabe recordar que Colo Colo está en la octava ubicación de la tabla de posiciones con 31 puntos, por ahora fuera de la zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Lo único que les queda a los albos esta temporada es poder clasificar a un torneo internacional, ya que perdieron toda posibilidad de conseguir un título en un centenario que ha sido para el olvido.