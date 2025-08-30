Colo Colo no tiene margen de error en el Campeonato Nacional 2025 y este domingo deberá recibir a Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno con la obligación de dejar los tres puntos en casa.

La dupla técnica conformada por Hugo González y Luis Pérez vivirá su último compromiso al mando del equipo, donde mañana podría haber novedades y uno que sería titular ante los azules sería Víctor Felipe Méndez.

El ingreso del ex jugador de Unión Española abriría paso a un cambio de esquema en el equipo, el cual fue aprobado por Marcelo Barticciotto en ESPN Chile: “Si juega Méndez, juega con 4 en el medio con Vidal un poco más adelantado y dos interiores”, dijo.

Méndez podría ser titular mañana. | Foto: Photosport

Barticciotto cree que el momento actual del Cacique es propicio para el ingreso de Méndez y, de esa manera, poblar un poco más el mediocampo: “Si el equipo viene bien, con confianza, juego 4-3-3, pero necesita ir de menos a más de atrás para adelante”.

¿El perjudicado? Francisco Marchant, quien debutó esta temporada con los albos y ha dejado buenas sensaciones de cara a lo que resta de la temporada y el 2026: “A mí me gusta mucho Marchant, pero creo que este partido es para Méndez”, lamentó Barti.

Ahora, habrá que esperar al día domingo y ver la formación oficial de los albos, quienes no quieren volver a ver como su archirrival celebra en su casa y quieren empezar a afirmarse en puestos de clasificación a copas internacionales.

Colo Colo en la tabla

Los albos marchan en el décimo lugar del Campeonato Nacional 2025 con 28 puntos, muy lejos de los 32 que ostenta Cobresal, equipo que hoy por hoy estaría agarrando el último cupo a la Copa Sudamericana.