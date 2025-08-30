El plantel femenino de Colo Colo propinó a Universidad Católica la primera caída en el Claro Arena, remozado estadio de los Cruzados que más que parecer un recinto del fútbol chileno, parece un reducto europeo.

Pese a que todo Chile está maravillado con el nuevo estadio de la UC, la visita de las albas no fue muy placentera según reveló el periodista Nicolás Briones en su cuenta personal de X, donde dio a conocer una incómoda situación vivida en la precordillera.

Según el comunicador, el plantel de las albas no pudo contar con agua caliente para ducharse. Esto pese a las frías temperaturas que se han registrado en las últimas semanas en la Región Metropolitana.

¿Algo más? Adicional a la falta de agua caliente, aseguran que la utilería del Cacique tuvo que armar el camarín a oscuras debido a que el camarín que le asignaron a Colo Colo tampoco contaba con electricidad.

Más allá de las polémicas y de la falta de condiciones para el estadio más moderno de Chile -y uno de los más modernos de Sudamérica-, lo cierto es que Colo Colo se hizo grande en el Claro Arena y derrotó por la cuenta mínima a las cruzadas.

¿Cuándo juega Colo Colo Femenino?

Las albas van por una nueva victoria en el fútbol femenino este sábado 30 de agosto a las 3 de la tarde, día y hora en donde deberán enfrentar a Unión Española en la cancha 2 del Estadio Santa Laura por la Fecha 24.