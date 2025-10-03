Colo Colo femenino venció en un partido no exento de complicaciones a Olimpia de Paraguay en su debut en la Copa Libertadores femenina. Mary Valencia fue la heroína del popular anotando los dos tantos que les dieron el triunfo.

A los 4′ de juego, las albas de Tatiele Silveira tuvieron la chance de romper el cero desde los doce pasos luego de que la jueza cobrara un tiro penal tras revisar el VAR. Sin embargo, la capitana Yanara Aedo no estuvo fina y erró el lanzamiento.

Sobre el final de la primera parte, las paraguayas tuvieron una oportunidad increíble. Dos de sus delanteras quedaron solas frente al arco, incluso sin la arquera Ryan Torrero. Pero la puntería terminó fallando de forma inexplicable y el “Cacique” zafó de que les marcaran el gol.

Pero en el complemento, las albas salieron a buscar el tanto y, en los 64, tras una gran jugada y asistencia de Aedo, Mary Valencia pudo romper abrir el marcador para la escuadra nacional.

A los 89′, la propia Mary Valencia se mandó un carrerón directo hacia el pórtico de Gloria Saleb y, en doble instancia, batió a la golera de Olimpia para decretar el 2 a 0.

Así queda la tabla de posiciones del Grupo C de Copa Libertadores femenina

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras vencer a Olimpia por 2 goles a 0, ahora Colo Colo se prepara para enfrentar a Sao Paulo en la segunda fecha. Dicho compromiso, se jugará el próximo lunes 6 de octubre desde las 20:00 horas de Chile.