Colo Colo volvió el día de ayer a los entrenamientos pensando en el compromiso ante O’Higgins de Rancagua, duelo válido por la Fecha 4 de la Liga de Primera 2026 y que se desarrollará en el Estadio El Teniente de la ciudad histórica.

Una de las grandes dudas que tiene Fernando Ortiz para dicho compromiso es la presencia de Javier Correa, quien salió del partido ante Unión La Calera por molestias físicas cuando apenas iban 20 minutos de partido.

Es precisamente el delantero argentino el que estuvo en el centro de la polémica, ya que al salir de la cancha golpeó con alevosía la banca del Estadio Monumental e incluso la sacó de su estructura, pero sin pasar a mayores.

Correa y su rabieta. | Foto: Photosport

Para sorpresa de muchos, la acción no fue consignada por el juez del compromiso y el delantero quedó sin sanción… por ahora. Desde TNT Sports aseguran que, si bien Correa no fue informado, todavía arriesga perder el Superclásico frente a la U.

¿Qué tendría que pasar? En el programa Pelota Parada informaron que no se descarta que el Tribunal de Disciplina de la ANFP pueda actuar de oficio y, en caso de hacerlo, la presencia de Correa ante la U podría complicarse.

De momento, todo está en veremos y habrá que esperar a ver si en los próximos días citan o no a Javier Correa por su rabieta que fue captada por las cámaras de TNT Sports, pero no consignada por el árbitro.

En síntesis

Javier Correa arriesga sanción de oficio por golpear la banca en el Estadio Monumental.

El delantero salió lesionado a los 20 minutos del duelo contra Unión La Calera.