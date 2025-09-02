Este lunes, la ANFP dio a conocer una polémica medida para la Supercopa que se jugará entre Colo Colo y Universidad de Chile el próximo domingo 14 de septiembre.

Se trata de la restricción que pusieron a la venta de entradas, limitando el acceso de gran parte de los hinchas debido a que solo se venderán a quienes sean cercanos al fútbol formativo en la ANFP y estén afiliados a este, o también a personas mayores de 55 años.

Si bien la idea de erradicar la violencia es algo en lo que todos van a estar de acuerdo, dicha medida no fue para nada bien recibida por parte de ninguno de los dos clubes protagonistas.

De hecho, Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, mostró su total disconformidad en una entrevista con Radio ADN: “Me parece que ya está la suerte echada un poco. Entiendo que salió a la venta. Pero al respecto de esta medida que se toma, la verdad que nosotros como Club Social y Deportivo Colo Colo, si bien entendemos la dificultad que existe para organizar partidos de fútbol, entendiendo que son partidos calificados de alto riesgo, no estamos de acuerdo con el filtro que se ha hecho. Me parece que finalmente no va en la línea que se necesita”.

Fue allí cuando sacó la voz por los miles de socios de su club que no podrán optar a entrar al Santa Laura, pese a nunca haberse visto siquiera cerca de estar envueltos en algún episodio de violencia: “Nosotros como institución tenemos un padrón de socios. Existen abonados, existen otras instancias en las cuales hay un filtro importante, pero no nos parece, no entendemos muy bien cuál es la búsqueda que está haciendo la ANFP”.

“Finalmente está cerrando las puertas de la mayoría de la gente que quiere ver un espectáculo que no está involucrada en hechos de violencia”, recalcó.

Edmundo Valladares no quedó nada conforme con la polémica medida impuesta en la venta de entradas para la Supercopa. (Foto: Photosport).

La cifra de albos y azules que no podrán entrar es altísima. En este caso, Valladares aseguró que: “El 90% de los socios y socias de Colo Colo no podrían comprar una entrada para ese partido. En nuestro padrón, el 90% de la gente queda afuera”.

“Entonces, obviamente es una medida que no podemos compartir. Obviamente entendemos que hay que tener filtro, pero nos parece que el filtro que se hace, la medida que se lleva a cabo, simplemente termina por demostrar un fracaso en torno a cómo enfrentar los espectáculos deportivos“, sentenció el mandamás colocolino.

¿Cuándo se juega la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

De no ocurrir algún imprevisto de última hora (como ha pasado últimamente con varios partidos importantes del fútbol chileno) Colo Colo y Universidad de Chile se medirán por la Supercopa el día domingo 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas.