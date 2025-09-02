Este lunes fue presentado el entrenador Fernando Ortiz en Colo Colo, quien llega al rescate del Cacique en el año del centenario que hasta ahora ha sido para el olvido y el único bálsamo fue el triunfo por 1-0 en el Superclásico ante Universidad de Chile del pasado fin de semana.

El Tano ya dio sus primeras palabras como director técnico del cuadro popular, donde toma el mando luego del interinato que llevaron adelante Hugo González y Luis Pérez.

El DT argentino vuelve a Sudamérica buscando la consolidación, considerando que su primera experiencia fue en Paraguay, donde dirigió al Sol de América y Sportivo Luqueño. Luego partió a México donde se hizo un nombre, a cargo del América, Monterrey y últimamente en Santos Laguna.

Aunque con los Guerreros tuvo su peor etapa, siendo último del Torneo de Clausura 2025, con 17 partidos dirigidos, apenas dos triunfos, un empate y 14 derrotas.

Desde mayo que el estratega de 47 años se encontraba libre hasta recibir el llamado de emergencia de Blanco y Negro, donde acaba de firmar un contrato hasta diciembre del 2026.

¿Cómo juegan los equipos de Fernando Ortiz?

Pero la duda que todos los hinchas de Colo Colo tienen es cómo juegan los equipos del Tano Ortiz, quien en la conferencia de prensa en su presentación dio algunas luces.

“Colo Colo es el club más grande del país y tiene que ir a salir a proponer en el campo donde juegue”, adelantó el trasandino.

Y revisando los esquemas que ha utilizado en el fútbol mexicano, hay uno que se repite constantemente en los equipos que ha dirigido. Este es un 4-5-1, con una marcada línea de cuatro defensores y un medicampo poblado con proyección de los volantes externos. Mientras que en el ataque aparece un solo delantero, que en Santos Laguna era el chileno Bruno Barticciotto.

Pero este planteamiento también varía fácilmemnte en un 4-3-3, donde se suman dos punteros al ataque, que es un esquema que se ha utilizado constantemente en los últimos años en Colo Colo, desde Gustavo Quinteros a Jorge Almirón.

Fernando Ortiz viene de dirigir a tres equipos del fútbol mexicano. (Foto: Azael Rodríguez/Getty Images)

Fabián Estay cuenta más detalles del nuevo DT de Colo Colo

Quien conoce muy bien la trayectoria de Fernando Ortiz es Fabián Estay, exfutbolista chileno y comentarista de la Liga MX, quien en conversación con BOLAVIP también se refirió a cómo juegan los equipos del Tano.

“Son verticales, son dinámicos, intenta siempre jugar bien al fútbol, tanto de local como visita. Creo que esa idea la plasmó sobre todo en América y en Monterrey, los planteles más grandes que tuvo, planteles muy fuertes, poderosos”, indicó.

En esa línea, también comentó que está acostumbrado a lidiar con la presión, considerando lo que vivió en las Águilas: “La presión que vivió en América con 40 millones de aficionados una presión constante de todos los días de hablar del América aquí en el fútbol mexicano me parece que lo manejó bastante bien, en todos los sentidos fue muy claro”.

Fernando Ortiz dirigió al Club América entre 2022 y 2023. (Foto: Ethan Miller/Getty Images)

Ante aquello, el mundialista en Francia 1998 confía plenamente en el trabajo que puede realizar el exfutbolista argentino en Colo Colo.

“Yo creo que va un buen técnico, trabajador, muy cercano al jugador, y eso le va a permitir, tal vez, buscar gente joven para poder ir trabajando en eso y seguramente van a estar contentos con el técnico”, señaló.

“Es un técnico joven que tiene ganas, que ya lo dijo que va al equipo más grande del fútbol chileno y que quiere trascender. Yo creo que para el Tano es un tema muy importante, puede ser un tema importante en Sudamérica, porque aquí ya tiene un nombre en México, a pesar de su última etapa en Santos donde no le fue bien. Pero en términos generales creo que hizo un trabajo bastante bueno”, completó Estay.