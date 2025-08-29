Colo Colo no ha tenido una sencilla búsqueda de director técnico para reemplazar a Jorge Almirón, toda vez que el principal candidato para asumir el fierro caliente, Gustavo Quinteros, desistió de hacerlo en este preciso momento.

La lista avanza y en las oficinas de Blanco y Negro esperan poder llegar a un acuerdo con el nuevo DT este sábado, donde habrá reunión extraordinaria de la concesionaria alba para determinar quién dirigirá el resto del año y la temporada 2026.

¿El principal candidato? Fernando Ortiz, según reveló el periodista Christopher Brandt: “Hoy está muy cerca de ser el nuevo técnico de Colo Colo, está avanzado. Con él ya tienen todo arreglado desde el día martes, solo espera que lo llamen y le digan ‘véngase a Chile’”, dijo en ESPN Chile.

Mosa espera tener este sábado al nuevo DT albo. | Foto: Photosport

“Fernando Ortiz está esperando eso, está dentro del presupuesto, pero están de acuerdo en el tema de los montos. Viene con un ayudante técnico, un analista y con un PF”, complementó el periodista en su información.

Brandt apunta que una de las claves del posible nuevo DT albo es la injerencia en el fútbol joven y que no le temblará la mano con los pesos pesados del camarín: “También presentó un muy buen proyecto a la dirigencia con mucho énfasis en los juveniles. Eso sí, nunca fue campeón”, complementó.

¿Será Fernando Ortiz el nuevo entrenador de Colo Colo? Entre hoy y mañana podría haber novedades con el DT albo, justo en la antesala de uno de los compromisos más importantes de la temporada.

La carrera de Fernando Ortiz

Sol de América, Sportivo Luqueño, América de México, Monterrey y Santos Laguna son los equipos que Fernando Ortiz ha dirigido a lo largo de su carrera como entrenador de fútbol.