Colo Colo todavía no encuentra un director técnico que pueda reemplazar la partida de Jorge Almirón, ex entrenador de los albos que dejó el cargo luego de caer apabullado frente a Universidad Católica por 1-4 en el Estadio Monumental.

Uno de los candidatos más fuertes para tomar el puesto era Gustavo Quinteros, quien ya había sido entrenador de los albos. Sin embargo, el DT finalmente declinó de tomar a los albos en el complicado momento en que se encuentran.

El periodista y reportero que cubre al Cacique en el día a día para D Sports, Rodrigo López, contó las dos grandes razones de por qué Gustavo Quinteros rechazó el ofrecimiento de Blanco y Negro: “Él se bajó”, dijo en un principio en el programa De Fútbol Se Habla Así.

Quinteros no llegará a Colo Colo. | Foto: Photosport

Tras cartón, López destapa las razones de Quintero: “Los motivos son: proyecto deportivo, porque sentía que llegar hoy a Colo Colo no le daba un proyecto ambicioso”, como primer gran argumento del DT.

En segundo lugar, López argumenta que Quinteros ‘no es bombero’: “La valoración, sentía que no lo estaba valorando para buscarlo ahora. Con un Colo Colo décimo… era distinto si lo llamaban a fin de año para pedirle que arme el proyecto del 2026”, complementó.

Lo cierto es que Gustavo Quinteros no será el nuevo entrenador de Colo Colo ni tendrá su ‘remember’ con los albos, por lo que Aníbal Mosa y compañía deberán seguir buscando al mejor candidato.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Los albos saltarán a la cancha del Estadio Monumental para enfrentar a Universidad de Chile en el Superclásico del fútbol chileno este domingo 31 de agosto a las 3 de la tarde, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.