En Colo Colo trabajan con todo de cara al Superclásico bajo las órdenes de la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez. Sin embargo, esta tarde ambos sorprendieron con la probable oncena que presentarían ante Universidad de Chile.

Según revelaron en diversos portales nacionales, los entrenadores del “Cacique” cambiaron el esquema de un 4-3-3 a un 4-4-2. Eso sí, en ninguno de ellos estuvo presente Claudio Aquino.

El mediocampo del popular estaría conformado por Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y el cuestionado Esteban Pavez, a quien los hinchas albos han criticado enormemente durante todo este 2025 por su bajo nivel.

El Bichi cuestiona la suplencia de Claudio Aquino en Colo Colo

Quien no quedó nada conforme con esta noticia fue Claudio Borghi, exDT de Colo Colo quien ejerce hoy labores como comunicador en ESPN y Radio Futuro.

“O sea, que los dos jugadores más caros del plantel de Colo Colo, en cuanto a compras, no van a jugar el fin de semana estando en una situación compleja. Extraño, ¿no?” cuestionó el “Bichi” en ESPN.

Claudio Aquino no sería titular este domingo en Colo Colo frente a U. de Chile (Foto: Andres Pina/Photosport)

Finalmente, el campeón del mundo con la albiceleste cerró preguntándose: “Con todo respeto, ¿Vidal es un creador mejor que Aquino? Un jugador del fútbol argentino, campeón el año pasado, no está jugando, algo tiene que pasar“.

Fecha y hora del Superclásico

Cabe recordar que el Superclásico 198 del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, se jugará el domingo 31 de agosto a contar de las 15:00 horas en el Estadio Monumental.