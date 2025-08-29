Este sábado en Colo Colo toman la decisión definitiva de quién será el nuevo entrenador del primer equipo, tras la salida de Jorge Almirón y el interinato a cargo de Hugo González junto a Luis Pérez.

El gran favorito para retornar al Estadio Monumental era el argentino Gustavo Quinteros, quien dejó huella en Macul entre 2020 y 2023, siendo precisamente el antecesor de Almirón.

El santafesino salvó al Cacique de un histórico descenso y luego consiguió cuatro títulos, un Campeonato Nacional (2022), una Supercopa (2022) y dos Copa Chile (2021 y 2023). También clasificó a los albos a tres Copa Libertadores de forma consecutiva.

Y en esta búsqueda, en el directorio de Blanco y Negro apostaron por el retorno del DT de 60 años, quien fue campeón con Vélez Sarsfield de la Superliga Argentina 2024 y esta temporada tuvo un breve paso por el Gremio de Porto Alegre.

Incluso, el pasado miércoles tuvo una reunión telemática con varios de los directores de ByN y el gerente deportivo Daniel Morón. En ella se reencontró con algunos rostros que decidieron no extenderle el contrato en diciembre del 2023.

En la instancia pidió unos días para pensar si volver o no a Pedrero, ya que como en 2020, otra vez el equipo se encuentra inmerso en una crisis deportiva. Esta vez eliminado del plano internacional, de Copa Chile y muy lejos de revalidar el título en la Liga de Primera, aspirando solo a una clasificación a Copa Sudamericana, un premio de consuelo en el año del centenario.

Finalmente, quien también dirigió a las selecciones de Ecuador y Bolivia no se tomó mucho tiempo y a las horas respondió con un rotundo “no, muchas gracias”, dejándole el camino despejado a su compatriota Fernando Ortiz.

Gustavo Quinteros se fue de Colo Colo siendo campeón de la Copa Chile 2023. (Foto: Álex Díaz/Photosport)

El gran motivo de Gustavo Quinteros para rechazar a Colo Colo

Según pudo saber BOLAVIP CHILE desde el círculo cercano de Gustavo Quinteros, el gran motivo para rechazar la propuesta de Colo Colo fue su apreciación del actual momento del equipo, ya que ve muy complejo poder iniciar un proceso en estas circunstancias.

Si el llamado hubiese llegado en otro momento, lo más probable era que la respuesta fuese positiva. Es más, hace algunos días dijo a Radio ADN que “Colo Colo para mí es algo muy especial, siempre me gustaría volver”.