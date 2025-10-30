En las últimas horas el defensor de Colo Colo, Sebastián Vegas ha dado qué hablar tras lo que fueron sus dichos contra el arbitraje nacional después de su expulsión en el partido ante Deportes Limache, palabras que sin duda han generado mucha polémica.

Sobre esta situación, el periodista nacional, Manuel de Tezanos ocupó su espacio dentro del programa ‘Balong Radio’ para dar su impresión sobre este tema, en la que se mostró muy en desacuerdo con los dichos del zaguero del ‘Cacique’.

“Yo entiendo que esté molesto y de sus excusas Vegas, porque fue mal expulsado en este caso, pero primero tiene que tener un poco de autocrítica, porque había hecho una falta anterior por llegar a destiempo, en donde sí está bien amonestado”, parte declarando De Tezanos.

Siguiendo en aquello, el comunicador encuentra insólito que el jugador de Colo Colo se haya enfrascado tanto contra el arbitraje por su expulsión y siente que el gran culpable de esta acción fue el jugador rival, Daniel Castro, quien exageró una falta que significó la roja para Vegas.

De Tezanos le da con todo a Vegas | Foto: Photosport

“Segundo, ¿Por qué la agarra con el árbitro? no entiendo, ¿solo el árbitro es el responsable?, está bien, pero ¿y la deslealtad de su compañero de profesión no?. Está bien, se equivocó el árbitro, pero el que lo lleva al error es Popin Castro”, declara.

De Tezanos aniquila a Vegas por su poca autocrítica

Concluyendo, De Tezanos le cayó con todo a Sebastián Vegas por su escasa autocrítica por lo que ha sido su desempeño en Colo Colo y ahora, enfocado en lo que es sus encontrones con los árbitros, en la que se ha ido expulsado en más de una oportunidad.

“Todo es culpa del árbitro acá, él (Vegas) no tiene culpa… me tocó una expulsión contra la U, me tocó, ¿como es eso?, ‘mira estaban repartiendo papelitos y yo saque una y era roja directa’, cometió errores y lo echaron, bien echado y en este partido hay una responsabilidad compartida, pero que la agarre con el árbitro es lo más fácil”, cerró.