El entrenador Fernando Ortiz es consciente que su paso por Colo Colo podría terminar antes de lo pensado, ya que al término de la Liga de Primera 2025 su contrato será revisado, incluso hay una cláusula de rescisión si es que no clasifica a un torneo internacional.

Cuando restan cinco fechas para el cierre de la temporada, el Cacique está a seis puntos de poder meterse en copas, por lo que el despido es una opción real.

Más aún, cuando ayer (miércoles) tras la reunión de directorio en Blanco y Negro, el propio presidente Aníbal Mosa indicó que esta decisión se tomará durante diciembre.

Sobre aquello fue consultado el propio técnico argentino este jueves en conferencia de prensa, donde confirmó que uno de los requisitos era clasificar a una copa internacional.

“Lo dijo muy claro el presidente, hay requisitos que yo como entrenador y él como presidente, fueron muy claros en el momento de que tuvimos la charla de yo poder acercarme. Eso no quiere decir que tenga la posibilidad de salir o tenga la posibilidad de quedarme”, comenzó respondiendo.

“Sí, son objetivos que tenemos que cumplir y nos tranzamos en el momento de hablar con el presidente. Pero yo estoy tranquilo y confiado que vamos a lograr los objetivos”, agregó esperanzado.

Fernando Ortiz en la conferencia de prensa de este jueves en Colo Colo. (Foto: Captura)

La sanción que podría beneficiar a Colo Colo

En la misma instancia, el Tano Ortiz también se refirió a la denuncia que cayó sobre Cobresal, que podría mandarlos directamente a Primera B y así correría la tabla de posiciones, considerando que los mineros están un puesto arriba de Colo Colo ocupando el último puesto que entrega pasajes a Copa Sudamericana.

“Obviamente que todos estamos informados de lo que sucedió, nada está comprobado con respecto a eso. Si nosotros tenemos que esperar a ver si Cobresal sea sancionado, también sería un error. Nosotros tenemos que enfocar en lo que es el día sábado contra Ñublense”, indicó.

“Si llegamos a descontar puntos, ellos juegan contra Audax, y tener la posibilidad que dependa de nosotros contra Cobresal, ahí sería lo ideal. Pero el resto son situaciones que yo particularmente no puedo manejar”, completó el DT de 47 años.

