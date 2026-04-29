Tras Junta Ordinaria de Accionistas: Así queda conformado el directorio de Blanco y Negro

Esta mañana se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas en el Estadio Monumental, donde quedó definido el directorio de Blanco y Negro para el próximo periodo y hay más de una sorpresa en la elección de los nombres.

La jornada, que fue presidida por Aníbal Mosa y Alejandro Paul, dejó como gran sorpresa la inclusión de Nicolás Monckeberg al directorio albo, personaje de larga trayectoria en la política nacional.

Aníbal Mosa sigue a la cabeza de Colo Colo. | Foto: Photosport

Destaca también la inclusión de Paloma Norambuena, la única mujer que estará en el directorio de Blanco y Negro para este periodo y va en la línea de lo sucedido en la U ayer, donde Cecilia Pérez es la nueva mandamás azul.

Por el lado del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edison Marchant y Edmundo Valladares serán los representantes en la mesa de la concesionaria, quienes tendrán que dar dura batalla para luchar por sus ideales y principios.

Así las cosas, el directorio quedó conformado por Aníbal Mosa, Eduardo Loyola, Aziz Mosa, Jaime Pizarro, Nicolás Monckeberg, Paul Fontaine, Paloma Norambuena, Edison Marchant y Edmundo Valladares.

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En síntesis

Blanco y Negro definió su nuevo directorio tras la Junta Ordinaria de Accionistas en el Monumental.

El ex político Nicolás Monckeberg destaca como la gran sorpresa entre los nuevos directores electos.

Paloma Norambuena será la única mujer integrante de la mesa directiva de la concesionaria.