Esteban Paredes le pone la lápida a jugador albo: “No ha estado al nivel de lo que necesita Colo Colo”

Colo Colo vive un buen momento de la temporada 2026, en donde marcha al tope de la Liga de Primera 2026 junto a Deportes Limache y, en la Copa de la Liga, lidera su zona en conjunto con Coquimbo Unido.

Más allá que desde los resultados el equipo dirigido por Fernando Ortiz ha respondido, lo cierto es que el juego no convence a los hinchas. Además, no ha habido rendimientos sobresalientes de los refuerzos.

Uno que sabe lo que es vestir la camiseta del Cacique es Esteban Paredes, histórico goleador de los albos quien en ‘Juega en Línea’ detectó uno de los grandes problemas que tiene el equipo del ‘Tano’.

Pastrán no convence en Colo Colo, ni a Paredes. | Foto: Photosport

“Creo que Colo Colo tiene un gran problema al ser un equipo muy largo. Tiene que atacar y en estos momentos es como dejarles la pega a los delanteros y al volante ofensivo, cuando tiene que atacar con laterales e interiores”, dijo.

Tras cartón, le pone la lápida a un refuerzo: “Vemos a Pastrán, que creo que no ha estado al nivel de lo que necesita Colo Colo. Tanto él como Claudio Aquino. Son dos jugadores parecidos, uno más rápido que el otro, pero no generan peligro en tema de habilitación o una pelota detenida bien hecha”.

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Más allá de las críticas, lo cierto es que Lautaro Pastrán ha sido constantemente titular para Fernando Ortiz, pese a que el jugador no ha sido desequilibrante y se ha ganado más pifias que aplausos por parte de los hinchas albos.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera 2026 junto al club Deportes Limache.

Esteban Paredes criticó el nivel de los refuerzos Lautaro Pastrán y Claudio Aquino.

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