Los Cruzados se impusieron por 2-0 en su visita a Deportes Limache por la fecha 12 de la Liga de Primera, aunque sufrieron dos lesiones importantes.

Este sábado Universidad Católica consiguió un importante triunfo por 2-0 en su visita a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, en el marco de la duodécima fecha de la Liga de Primera 2026.

Los Cruzados se impusieron con los goles de Fernando Zampedri (6′) y de su reemplazante Juan Rossel (38′), pues el Toro salió lesionado pasada la media hora del primer tiempo.

El goleador histórico de la UC sufrió un traumatismo cráneo nasal por un golpe involuntario del volante Misael Llantén con su rodilla.

Ante aquello, el argentino nacionalizado chileno tuvo que ser trasladado de urgencia a Santiago para realizarse exámenes preventivos.

Pero eso no fue todo, pues sobre el final tuvo que salir el delantero Clemente Montes tras un choque con el arquero Matías Borquez, aunque pudo abandonar la cancha caminando.

Los Tomateros terminaron el partido con nueve jugadores, debido a las expulsiones de Yerko González (45+2′) y Gonzalo Sosa (90+4′).

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Con este resultado, la Católica escaló hasta la tercera posición con 20 puntos, quedando a cuatro unidades del líder Colo Colo, su próximo rival por el torneo.

Aunque antes, La Franja debe enfrentar a Barcelona de Guayaquil, el jueves 21 de mayo a las 20:30 horas en el Claro Arena, un duelo clave por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Incluso, de ganar, los precordilleranos podrían clasificar a octavos de final.

En la vereda del frente, Limache sigue siendo el sublíder del campeonato, quedándose con 21 puntos.

Clemente Montes fue una de las figuras del triunfo de la UC ante Limache. (Foto: Sebastián Cisternas/Photosport)

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 Colo-Colo 24 11 8 0 3 14 7 +7 2 Deportes Limache 21 12 6 3 3 25 13 +12 3 Universidad Católica 20 12 6 2 4 26 17 +9 4 Huachipato 19 11 6 1 4 18 14 +4 5 Coquimbo 19 12 6 1 5 18 15 +3 6 O’Higgins 19 12 6 1 5 17 17 0 7 Universidad de Chile 17 11 4 5 2 11 6 +5 8 Ñublense 17 11 4 5 2 11 9 +2 9 Palestino 17 12 5 2 5 19 19 0 10 Universidad de Concepción 17 12 5 2 5 10 19 -9 11 Everton 15 11 4 3 4 12 10 +2 12 La Serena 14 12 3 5 4 14 19 -5 13 Audax Italiano 11 12 3 2 7 15 19 -4 14 Cobresal 10 11 3 1 7 17 23 -6 15 Unión La Calera 10 11 3 1 7 10 21 -11 16 Concepción 8 11 2 2 7 8 17 -9

En síntesis