Este sábado Universidad Católica consiguió un importante triunfo por 2-0 en su visita a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, en el marco de la duodécima fecha de la Liga de Primera 2026.
Los Cruzados se impusieron con los goles de Fernando Zampedri (6′) y de su reemplazante Juan Rossel (38′), pues el Toro salió lesionado pasada la media hora del primer tiempo.
El goleador histórico de la UC sufrió un traumatismo cráneo nasal por un golpe involuntario del volante Misael Llantén con su rodilla.
Ante aquello, el argentino nacionalizado chileno tuvo que ser trasladado de urgencia a Santiago para realizarse exámenes preventivos.
Pero eso no fue todo, pues sobre el final tuvo que salir el delantero Clemente Montes tras un choque con el arquero Matías Borquez, aunque pudo abandonar la cancha caminando.
Los Tomateros terminaron el partido con nueve jugadores, debido a las expulsiones de Yerko González (45+2′) y Gonzalo Sosa (90+4′).
Con este resultado, la Católica escaló hasta la tercera posición con 20 puntos, quedando a cuatro unidades del líder Colo Colo, su próximo rival por el torneo.
¡Alarma en Universidad Católica! Fernando Zampedri sale en ambulancia del partido contra Deportes Limache
Aunque antes, La Franja debe enfrentar a Barcelona de Guayaquil, el jueves 21 de mayo a las 20:30 horas en el Claro Arena, un duelo clave por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Incluso, de ganar, los precordilleranos podrían clasificar a octavos de final.
En la vereda del frente, Limache sigue siendo el sublíder del campeonato, quedándose con 21 puntos.
Clemente Montes fue una de las figuras del triunfo de la UC ante Limache. (Foto: Sebastián Cisternas/Photosport)
La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:
|Pos.
|Equipo
|PTS
|J
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Colo-Colo
|24
|11
|8
|0
|3
|14
|7
|+7
|2
|Deportes Limache
|21
|12
|6
|3
|3
|25
|13
|+12
|3
|Universidad Católica
|20
|12
|6
|2
|4
|26
|17
|+9
|4
|Huachipato
|19
|11
|6
|1
|4
|18
|14
|+4
|5
|Coquimbo
|19
|12
|6
|1
|5
|18
|15
|+3
|6
|O’Higgins
|19
|12
|6
|1
|5
|17
|17
|0
|7
|Universidad de Chile
|17
|11
|4
|5
|2
|11
|6
|+5
|8
|Ñublense
|17
|11
|4
|5
|2
|11
|9
|+2
|9
|Palestino
|17
|12
|5
|2
|5
|19
|19
|0
|10
|Universidad de Concepción
|17
|12
|5
|2
|5
|10
|19
|-9
|11
|Everton
|15
|11
|4
|3
|4
|12
|10
|+2
|12
|La Serena
|14
|12
|3
|5
|4
|14
|19
|-5
|13
|Audax Italiano
|11
|12
|3
|2
|7
|15
|19
|-4
|14
|Cobresal
|10
|11
|3
|1
|7
|17
|23
|-6
|15
|Unión La Calera
|10
|11
|3
|1
|7
|10
|21
|-11
|16
|Concepción
|8
|11
|2
|2
|7
|8
|17
|-9
En síntesis
- Universidad Católica venció 2-0 a Deportes Limache con goles de Zampedri y Rossel.
- Fernando Zampedri sufrió un traumatismo cráneo nasal y fue trasladado de urgencia a Santiago.
- La UC alcanzó 20 puntos en la tabla, quedando en la tercera posición del torneo.