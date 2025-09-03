Colo Colo hace unos días pudo decirle punto final a su novela de encontrar a un nuevo entrenador, en la que tras varios candidatos que aparecían en el camino, la dirigencia de Blanco y Negro se decantó por la llegada del argentino, Fernando Ortiz.

El ‘Tano’ esta semana fue presentado y ya inició sus trabajos con el ‘Cacique’ pensando en lo que resta de temporada, en la que tiene el gran objetivo de clasificar al club a una competencia internacional.

Mientras en Colo Colo ya trabajan con quien es hoy su nuevo DT, uno de los grandes candidatos que asomó por el Estadio Monumental sorprende a todos y tras negarse al ‘Popular’, estaría muy cerca de arribar al fútbol colombiano.

Se trata del entrenador, Gustavo Quinteros, quien en un momento tuvo todo listo para sellar su retorno a Colo Colo para esta temporada, pero el estratega habría declinado en último momento a esta decisión, debido a que el club estaba en un mal momento deportivo y así, era muy difícil iniciar un proyecto.

Con el correr de los días, el director técnico que salvó a Colo Colo del descenso y que además, fue campeón con el ‘Popular’, ha hecho noticias en las últimas horas tras un importante interés de un club en Colombia.

Este sería el América de Cali, el conjunto de ‘Los Diablos Rojos’ busca a un nuevo DT tras la salida de Diego Raimondi y el gran candidato para llegar a la banca del equipo colombiano sería Gustavo Quinteros.

Quinteros es opción en América de Cali | Foto: Photosport

Así lo informó en esta jornada el periodista Felipe Sierra en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que Gustavo Quinteros es el gran candidato para el conjunto colombiano y buscan acercar posturas lo más pronto posible para que llegue al a banca.

Las próximas horas podrían ser importantes para el futuro del entrenador, quien podría desempolvar su pizarra y volver a dirigir a un importante equipo dentro del fútbol sudamericano.